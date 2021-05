Beide Favoriten sind Top-Manager. Für Pleininger spricht, dass er die OMV in- und auswendig kennt und wieder Ruhe in den Konzern bringen könnte. Er ist breit vernetzt, von der ÖVP bis zur Gewerkschaft. Strategisch will er die OMV nach der Mehrheitsübernahme von Borealis nicht nur zum Chemiekonzern transformieren, sondern breiter aufstellen. In Richtung Gas, Chemie und Erneuerbare Energien. Sein Nachteil ist, dass er trotzdem als Ölmanager alter Prägung gilt. Ob er mit einer ebenfalls diskutierten Übergangslösung einverstanden wäre, ist fraglich.

Stern hat sich strategisch noch nicht geoutet, würde aber vermutlich die Chemie-Schiene stärker forcieren und damit die Strategie von Seele fortsetzen. Sein besonnener, sachlicher Führungsstil würde der OMV guttun. Allerdings meinen manche Aufsichtsräte, Stern müsse erst noch zeigen, dass er auch die wesentlich größere OMV managen könne. Andererseits bringt er viel internationale Erfahrung aus seinen Jahren beim US-Chemieriesen DuPont mit.

Ein Thema könnte auch sein, dass mit der Kür von Stern sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende als auch der neue CEO von Borealis kommen. Könnte in der OMV-Belegschaft als sozusagen feindliche Übernahme durch Borealis gesehen werden.

Noch nicht abzuschreiben ist Christina Verchere, CEO der rumänischen OMV-Beteiligung Petrom. Die Karrieremanagerin hat durchaus Außenseiterchancen, sollte es zu keiner Einigung kommen.

andrea.hodoschek