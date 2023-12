Second Hand unter dem Weihnachtsbaum immer beliebter

Drei Viertel legen Wert auf Nachhaltigkeit

Auch der Umweltgedanke gewann in den letzten Jahren rund um die Bescherung immer mehr an Bedeutung. Das ist in diesem Jahr nicht anders, und so geben auch heuer etwa 70 Prozent der Befragten an, dass ihnen Nachhaltigkeit bei Weihnachtsgeschenken heuer wichtig oder eher wichtig ist. Die wichtigsten Faktoren für „grüne“ Geschenke sind Regionalität, umweltfreundliche Verpackung und langlebiges ökologisches Material.

Auch Geschenke aus zweiter Hand werden mehr und mehr salonfähig. Lediglich 12,3 Prozent der Befragten geben an, dass dies für sie nicht in Frage kommt. Während Frauen in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren offener waren, sind die Männer in diesem Jahr nachgezogen.

Die Gründe, Second Hand-Geschenke unter den Christbaum zu legen, sind dabei vielfältig und betreffen vor allem finanzielle Aspekte, den Umweltgedanken und die Freude am Stöbern. Auf die Frage, welche Produkte die Befragten am ehesten Second Hand verschenken würden, wurden am häufigsten Spielzeug, Bücher sowie Uhren und Schmuck genannt.