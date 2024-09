Boom bei Gebrauchtwaren: Jeder zweite Österreicher kauft Second Hand

Der Markt für Gebrauchtwaren in Österreich boomt. Mittlerweile kauft fast jede zweite Person mehrmals im Jahr Second-Hand-Waren , im Schnitt geben die Konsumenten dafür 195 Euro jährlich aus, wie aus einer Umfrage des Handelsverbands hervorgeht.

Fast drei Viertel der Befragten haben demnach schon einmal Gebrauchtwaren gekauft. "In Summe gehen wir derzeit von einem Marktvolumen von rund 2 Milliarden Euro jährlich aus", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.