Schweizer Parlament genehmigt Credit-Suisse-Rettung zunächst nicht

Das Schweizer Parlament hat die Finanzgarantien in Höhe von 109 Milliarden Schweizer Franken (110,46 Mrd. Euro) zur Rettung der Credit Suisse im ersten Durchgang abgelehnt. Die große Kammer missbilligte am Dienstag nachträglich mit 102 der 200 Stimmen die Rettungsaktion. Die kleine Kammer hatte die Gelder zuvor genehmigt. Nun werden beide Kammern voraussichtlich am Mittwoch erneut abstimmen.