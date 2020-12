Schweiz weiterhin Weltmarktführer bei Uhren und Schmuck

Die Schweiz bleibt unangefochtener Marktführer im globalen Schmuck- und Uhrensektor. Knapp ein Drittel beträgt der Marktanteil von Schweizer Firmen in einem Ranking der 100 größten Luxusgütergruppen der Welt. Die Zahlen beziehen sich allerdings auf 2019 und somit auf die Zeit vor der Coronapandemie.

Die drei größten Schweizer Konzerne der Branche waren 2019 Richemont, Swatch und Rolex. Richemont zeichnete sich dabei für 18 Prozent des weltweiten Umsatzes mit Schmuck und Uhren verantwortlich, die Swatch Group für 11 Prozent, wie der Wirtschaftsprüfer Deloitte in seiner jährlich erstellten Studie "Global Powers of Luxury Goods" schrieb.

Corona-Einbußen

Darin heißt es aber auch klar: Die Covid-19-Pandemie zog die Hersteller von Luxusgütern nach einem guten Jahr 2019 im aktuellen Jahr 2020 stark in Mitleidenschaft. Während der Lockdown-Maßnahmen hätten Reisebeschränkungen und Geschäftsschließungen weltweit zu einem dramatischen Einbruch der traditionellen Detailhandelsumsätze geführt, heißt es in dem am Donnerstag publizierten Report.