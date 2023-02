Schweiz importierte im Jänner deutlich mehr Gold aus Russland

Die Schweizer Importe von Gold aus Russland sind im Jänner angestiegen. Es gab ein Plus von 19,3 Prozent gegenüber Dezember auf 5,66 Tonnen des Edelmetalls, ging aus einem Bericht der Nachrichtenagentur sda-AWP am Dienstag hervor. Das Gold wurde laut Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) über Großbritannien transportiert. "Die Goldeinfuhren erfüllen die zum Zeitpunkt des Imports geltenden Auflagen", so das BAZG.

Seit 3. August ist die direkte und indirekte Einfuhr von russischem Gold auch in die Schweiz verboten, nachdem sich der dortige Bundesrat dem EU-Embargo für russisches Gold vom 21. Juli 2022 angeschlossen hatte. Entscheidend dafür, dass im Jänner noch Gold aus Russland in die Eidgenossenschaft kam, sei die Tatsache, dass das besagte Gold nicht nach dem 4. August 2022 aus Russland exportiert wurde, erläuterte das BAZG laut sda-AWP. "Zudem wurde das Gold aus dem Vereinigten Königreich in die Schweiz importiert und nicht direkt aus Russland."