Schwein gehabt: Wie sich Bauern über die Corona-Zeit retten

Die Österreicher essen pro Kopf und Jahr rund 36 Kilo Schweinefleisch, es ist das mit Abstand beliebteste Fleisch (dahinter Geflügel mit rund 13 Kilo). Heimische Betriebe produzieren mit 102 Prozent mehr, als verbraucht wird. Es wird viel importiert, aber auch exportiert.

Zum Beispiel in den asiatischen Raum – und das hilft gerade in der Krise, sagt Rauscher. In China wütete im Sommer 2020 die Schweinepest, der eigene Bestand wurde dezimiert. Deshalb kauft China auf der ganzen Welt Schweinefleisch ein. Auch da herrscht ein Preiskampf, dafür seien Teile vom Schwein, die in Österreich kaum Abnehmer finden, in China extrem beliebt: Schweif, Pfoten (mitsamt Klauen), Rüssel oder gleich der ganze Kopf.