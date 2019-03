"Schwarze Listen" der EU: Zäher Kampf gegen Steueroasen

Endgültig daneben gehen dürfte heute der Vorstoß für eine EU-weite Digitalsteuer. Österreichs Finanzminister Hartwig Löger will sie, doch bei seinen Amtskollegen gibt es Widerstand. „Bei den nordischen Staaten herrscht dazu grundsätzliche Skepsis“, war gestern dazu aus EU-Kreisen zu hören. Vielmehr werde man nun eine Regelung auf OECD-Basis anpeilen. Einige Länder wollen nicht länger warten. Frankreich etwa prescht mit einer eigenen Digitalsteuer vor.

„Das internationale Steuersystem ist völlig antiquiert“, warf gestern auch Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds ( IWF), in die Diskussion um Steuergerechtigkeit ein.

Eine kompletter Neuausrichtung sei überfällig, schrieb sich in einem Gastkommentar für die Financial Times: „Multinationale Konzerne können offenkundig ganz einfach Steuern vermeiden. Drei Jahrzehnte lang sind die Unternehmenssteuern nur gesunken: Das untergräbt das Vertrauen in die Fairness des Systems.“

Steuerparadiese:

Auf der „schwarzen Liste“ der Steuerparadiese stehen u.a. Amerikansch-Samoa, Aruba, Belize, Dominica, Fijdschi, Guam, die Marshall-Inseln, Oman, Samoa, die US-Jungferninseln, Vanuatu, Trinidad und Tobago, Vorwurf: Unfaire und intransparente Steuerpolitik

Auf der „grauenListe“ der EU stehen Staaten, die Zeit erhielten, binnen einer bestimmten Frist, ihre Steuerpolitik nachzubessern: u.a. die Schweiz, Türkei