Kampf gegen Steueroasen: Das sind die Blockierer

Was wurde aus den zahlreichen Steuerskandalen wie Luxleaks, Panama oder Paradise Papers?

In den vergangenen Jahren hatten Millionen geleakte Geheimdokumente gezeigt, wie in einem globalen Ringelspiel Riesenbeträge in Steueroasen verschoben werden.

Teils sind das betrügerische Praktiken, teils sind es aber auch legale - wenn auch unfaire - Methoden, die systematisch Schlupflöcher in der Gesetzgebung ausnutzen.