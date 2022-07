Schwacher Euro, starke Geschäfte

AMAG

Auch beim Aluminiumkonzern Amag aus Ranshofen spielt der niedrige Euro eine positive Rolle. „Wir machen Geschäfte in Euro und in US-Dollar. Bei Geschäften in Dollar hilft uns die Währungsrelation“, sagt AMAG-Sprecher Leopold Pöcksteiner. „Haben wir den Umsatz in US-Dollar und die Kosten in Euro, haben wir umso mehr Vorteile, je mehr der Dollar raufgeht.“ Die Wettbewerber von Amag in Asien und Amerika produzieren zwar weit günstiger, das könne aber durch diese Währungsdifferenz abfedern werden. Außerdem sichert die AMAG das Währungsrisiko bei größeren Aufträgen mittels Hedging ab.

Indes ist der Konzern mit einem Verbrauch von 500 Gigawattstunden Gas und 250 Gigawattstunden Strom einer der größten Energieverbraucher in Österreich. „Wir sind voll abhängig vom Erdgas, wenn es abgedreht wird, dann stehen wir und es ist der Ofen aus“, sagt Pöcksteiner. „Wir können gewisse Prozessschritte nur mit Gas bestreiten, vor allem bei der Flüssigphase, wo wir Material einschmelzen, haben wir keine anderen Optionen.“

Andritz

Vonseiten der Andritz heißt es, dass sich aus den aktuellen Entwicklungen der Währungskurse unmittelbar keine besonderen Vor- oder Nachteile ergeben, „zumal wir es auch – typisch für unser Geschäft – mit sehr langfristigen Projekten zu tun haben“, so ein Sprecher.

Wienerberger

Der börsennotierte Ziegelkonzern hat seine Fabriken in zahlreichen Ländern, die Umsätze werden in den lokalen Währungen generiert. Das ist währungsmäßig eine neutrale Geschichte. „Wo wir aber profitieren ist im Nordamerikageschäft, das wir im Vorjahr durch eine Übernahme ausgebaut haben“, sagt Marco Reiter von Wienerberger. „13 Prozent vom Konzernumsatz 2021 in Höhe von vier Milliarden Euro sind auf die Nordamerika-Aktivitäten in US-Dollar zurückzuführen. Wenn wir das in den Konzernabschluss einbeziehen, den wir in Euro aufstellen, haben wir einen Vorteil.“