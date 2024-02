Schuldenbombe tickt: Österreich darf nicht Italien werden

In den vergangenen 50 Jahren sei ein einziges Mal – und zwar 2019 – ein Budgetüberschuss gelungen. In allen anderen Jahren sei der Schuldenberg fortwährend gewachsen.

Ändere sich nichts am Budgetkurs und erhöhe sich die Zinslast weiter, so drohten auch in Österreich langfristig „italienische Verhältnisse“. Teure Wahlzuckerl seien da natürlich kontraproduktiv, sagen die beiden Agenda-Ökonomen Hanno Lorenz und Dénes Kucsera im Gespräch mit dem KURIER.

Ausgabendynamk bremsen

Angesichts der Dynamik bei den Staatsausgaben und künftiger Herausforderungen wie Klimaschutz, Digitalisierung, Pflege, Gesundheit und Pensionen sei eine Ausgaben- bzw. Schuldenbremse nötig. Orientieren könne man sich dabei an den erfolgreichen Modellen in der Schweiz oder in Schweden. So würden künftig in guten Jahren regelmäßig Budgetüberschüsse anfallen. Lorenz empfiehlt für Österreich strikte Ausgabenobergrenzen je Ministerium. Anders als bisher müssten Mehrausgaben aus einem Jahr innerhalb der Ressortbudgets in den folgenden Jahren kompensiert werden. Und: „Solange die Verschuldung bei über 60 Prozent relativ zum BIP liegt, darf der Anstieg der gesamten Ausgaben die Inflation nicht übersteigen.“