Schuldenberatungen: Erstkontakte und Privatkonkurse steigen

Aufgeblähte Lebenserhaltungskosten würden "viele über kurz oder lang überfordern", hieß es in der Aussendung. Die Zahl der Privatkonkurse steige in allen Bundesländern an, die Spitze der Pleitewelle dürfte noch nicht erreicht sein, befürchtet Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH, Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich. Das Problem sei, "dass diese steigenden Konkurszahlen die Auswirkungen der Teuerung noch kaum beinhalten. Die Effekte der Preissteigerung werden erst verzögert zu Konkursen führen." Daher beobachte man "die Situation mit großer Sorge", wurde Mitterlehner in der Aussendung zitiert.

Privatkonkurs sei für viele nicht mehr leistbar

Das überarbeitete Insolvenzrecht ermögliche zwar die Entschuldung binnen dreier Jahre. Ein Privatkonkurs sei für viele aber schon gar nicht mehr leistbar, denn "dafür ist es notwendig, dass alle Ausgaben mit den Einnahmen gedeckt werden können und keine neuen Schulden gemacht werden", erklärte Mitterlehner. Die Option eines verkürzten Konkursverfahrens sei für Privatpersonen - anders als für Unternehmerinnen und Unternehmer - bis 2026 befristet. Im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes dürfe man hier nicht länger differenzieren, forderte die Schuldenberatung.