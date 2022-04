Schramböck krempelt um: Top-Jobs zu besetzen

Von neun Bewerbungen, zwei Frauen und sieben Männer, dürfte Thanners bisherige Stellvertreterin und jetzige Interims-Chefin Natalie Harsdorf-Borsch die besten Karten haben.

Die Kartellrechtsexpertin hat zuletzt die Überprüfung der Spritpreise gestartet, Ergebnisse werden im Sommer erwartet. Bis dahin soll nach Hearings mit den Kandidaten auch feststehen, wer die Wettbewerbsbehörde künftig leitet. Die Entscheidung fällt nicht Schramböck alleine, sondern im Ministerrat. Die Grünen haben ein Wörtchen mitzureden.

In der Schönbrunn Group (Schloss Schönbrunn, Möbelmuseum Wien, Sisi Museum, Kaiserappartements und Silberkammer in der Hofburg sowie Schloss Hof und Schloss Niederweiden) steht die Verlängerung von Geschäftsführer Klaus Panholzer an. Zuletzt wurde die Bewerbungsfrist um zwei Wochen bis 24. April verlängert.

Eine Erklärung lautet: Das Ministerium habe ursprünglich eine gesetzliche Mindestfrist zwischen Ausschreibung und Bewerbungsende zu knapp bemessen. Eine andere Interpretation lautet: Schramböck lasse aktiv nach Bewerbern suchen. Panholzers Makel: Seine Bestellung war eine der letzten Amtshandlungen von Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner.

Der Schloss-Schönbrunn-Chef kann andererseits trotz Pandemie-bedingter Schließungen auf fünf erfolgreiche Jahre verweisen. Er hat gewichtige Fürsprecher im Aufsichtsrat und wurde soeben in den Vorstand der Vereinigung europäischer Königsschlösser gewählt. Als eine Konkurrentin wird in der Gerüchteküche immer wieder Petra Stolba genannt, die Ex-Chefin der Österreich Werbung.