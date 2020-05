Schock: Japan reduziert seine CO2-Ziele drastisch

Mitten in die UN-Klimakonferenz in Warschau platzte eine fürs Klima wirklich schlechte Nachricht: Japan reduziert seine CO 2 -Emissionsziele drastisch, die von der japanischen Vorgängerregierung im Jahr 2009 ausgegebenen Ziele wurden für obsolet erklärt. Konkret bedeutet das: Japan will den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 um 3,8 Prozent unter den Wert aus dem Jahr 2005 drücken.

Ursprünglich hätte es dann aber um ein Viertel weniger Ausstoß geben sollen als 1990. Gegenüber diesem Jahr, das als Basis für das Klimaschutzprotokoll von Kioto gilt, würde Japan jetzt sogar um drei Prozent mehr Treibhausgase in die Luft blasen. Für die deutsche Klimaexpertin Inga Römer ist das ein „Schlag ins Gesicht der Klimaopfer“.