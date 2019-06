Schmerzhafte Pleite mit angeblichen High-Tech-Zahnbürsten

Doch auch die mediale Berichterstattung soll für das Unternehmen verheerend gewesen sein. Der Jetzt-Politiker und Konsumentenschützer Peter Kolba hat nicht nur 1200 Beschwerden von Amabrush-Kunden gesammelt, sondern auch eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Betruges gegen die Firma erstattet. Die Vorwürfe werden als „vollkommen haltlos“ zurückgewiesen.

Fakt ist: Viele Kunden waren mit der Zahnbürste in seiner ersten Version gar nicht zufrieden. So startete Musialek Anfang 2019 die Entwicklung einer zweiten Version, die ab April ausgeliefert wurde. Doch auch die neue Zahnbürste kam bei den Kunden zum Teil nicht gut an. Bis Ende Mai 2019 will das Unternehmen insgesamt 29.000 Zahnbürsten vertrieben haben.