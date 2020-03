Schluss mit Wegwerfen: EU sorgt für „Recht auf Reparatur“

Man kennt das: Die wenige Jahre alte Waschmaschine streikt. Die Garantie ist abgelaufen, die Reparatur kommt fast teurer als ein neues Gerät, aber Ersatzteile gibt es für dieses Modell sowieso keine mehr. Fazit: Entsorgen, neue Maschine kaufen.

Genau das soll sich ab nächstem Jahr ändern, wenn der am Mittwoch in Brüssel angenommene neue Plan der EU-Kommission in konkrete Gesetze gegossen wird. Reparieren statt wegwerfen, recyceln statt entsorgen, lautet das Leitmotiv, das sich durch den „Plan für die Kreislaufwirtschaft“ zieht.

Dahinter steht ein Paradigmenwechsel für das europäische Wirtschaftssystem, sagt EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius: „Die lineare Wachstumsgesellschaft hat ihr Ende erreicht.“

Sollen nicht ständig neue Ressourcen benötigt und die Umwelt damit noch stärker belastet werden, müssen die vorhandenen Ressourcen besser genutzt werden. Derzeit werden in der EU nur 12 Prozent aller Materialien wieder verwertet.

Viel zu wenig, wie die EU-Kommission findet und neue Vorgaben auf den Tisch legt: Künftig müssen alle Produkte länger halten, möglichst abermals verwendet und repariert werden können. Ersatzteile etwa für Kühlschränke oder Waschmaschinen sollen bis zu zehn Jahre erhaltbar sein, ihre Lieferung muss binnen zwei Wochen erfolgen. Die Vernichtung von unverkauften, nicht verderblichen Waren wird überhaupt verboten.