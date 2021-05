Schlumberger-Chef: „Niemand erwartet, dass alles so ist wie früher“

Konsumenten haben ihre Getränkevorräte daheim aufgestockt, also die Umsätze in den Supermärkten und Diskontern angekurbelt. Dazu kommt, dass der Jänner und Feber noch gut liefen, wie auch später die Sommersaison rund um die Seen, erläutert Zacherl. Normalerweise, wenn es keinen Lockdown gibt, setzt er 40 Prozent in der Gastro um. 2020 waren es jedoch keine 25 Prozent.

Die Hoffnung richtet sich jetzt auf den 19. Mai. Jenem Datum, an dem Hotels und Gastronomie wieder öffnen sollen. „Niemand erwartet, dass der Schalter umgelegt wird und alles wieder so ist wie früher“, sagt Zacherl. Um die Öffnungen etwas prickelnder zu machen, setzt er auf Aktionen in der Gastronomie.