Schlimmer geht’s immer: Wo der Handelskrieg eskaliert

USA gegen EU – Teil eins

Von der ganz großen Keule blieb die EU (und Japan) bisher verschont: Strafzölle auf europäische Autos hat Trump für ein halbes Jahr ausgesetzt. Bisher wird der Transatlantik-Handel also „nur“ durch US-Zölle auf Stahl und Alu sowie die EU-Retourkutsche auf beispielsweise Harley Davidson, Bourbon-Whiskey, Jeans oder Ketchup belastet.

Und, ganz neu, mit US-Aufschlägen für Bierfässer aus Stahl. Ein Fall, der die Absurdität der Zollspirale gut widerspiegelt. In den USA gibt es nur noch einen einzigen Hersteller von Stahlfässern – American Keg in Pottstown, Pennsylvania.

Das Unternehmen ist schon seit Jahren unter Druck. Ein Fass aus US-Fertigung kostet mit 115 Dollar nämlich deutlich mehr als ein importiertes Fass (95 Dollar). Weil aber die Trump-Zölle auf Stahl den Rohstoff zusätzlich verteuerten, geriet American Keg noch mehr unter Druck und musste fast ein Drittel der Belegschaft feuern.

Um den Schaden auszugleichen, beantragte American Keg also „Anti-Dumping-Zölle“ auf importierte Stahlfässer. Das US-Handelsministerium gab dafür am 29. Mai grünes Licht. Betroffen sind Hersteller aus China und Mexiko, aber auch die deutsche Firma Blefa, deren Produkte in den USA 8,61 Prozent teurer werden sollen. Dort weist man den Vorwurf, man verkaufe Fässer zu Dumpingpreisen, also unter Herstellkosten, zurück. Das sei angesichts der deutschen Arbeitskosten und Preise für den verwendeten europäischen Edelstahl „lächerlich“.