Schlagabtausch bei den Metallern geht in die nächste Runde

Die Gewerkschaft fordert eine Lohn-und Gehaltserhöhung von 4,5 Prozent beziehungsweise mindestens 100 Euro für die rund 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie. Die Arbeitgeber sehen aufgrund der schlechteren Wirtschaftslage nur Spielraum für einen moderaten Abschluss.

"Druck erhöhen"

Sollte es zu keinem Abschluss in der vierten KV-Verhandlungsrunde kommen, will die Gewerkschaft "die Schlagzahl und den Druck erhöhen". Dann stehen wohl bald Betriebsversammlungen in den Betrieben auf dem Programm.