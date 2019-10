Schicksalstag 31.10.: Was Martin Luther und Harry Potter verbindet

Das Halloween-Fest am 31.10. kommt ursprünglich von den Kelten, wurde Jahrhunderte später von irischen Einwanderern in die USA exportiert und schwappte als großer Gruselevent zurück nach Europa. Auch nach Österreich.

Handelsobmann Peter Buchmüller rechnet mit einem österreichweiten Handelsumsatz von bis zu 48 Millionen Euro. Das Geld fließt vor allem in den Lebensmittelhandel, in Drogeriemärkte, den Papier-, Mode- und Buchhandel, sagt der Händler, der selbst Adeg-Kaufmann in Salzburg ist. „Je jünger die Leute, desto höher steht Halloween im Kurs. In Haushalten mit Kindern wird der Anlass am ehesten gefeiert und in Relation am meisten dafür ausgegeben.“

Aus Händlersicht fließen die Umsätze aber mit jenen von Allerheiligen zusammen. Traditionell floriert zu den Feiertagen das Geschäft mit Kerzen, Schnittblumen und Accessoires.

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will ist bei den Umsatzerwartungen übrigens weniger optimistisch. Er rechnet mit rund 30 Millionen Euro aus dem Halloweengeschäft. Die Österreicher würden sich vor allem für Mottopartys eindecken, daher würden nur wenige Händler profitieren.

Ganz oben auf der Einkaufsliste stehen demnach Dekorationsartikel, Kostüme, Süßigkeiten, Kürbisse und Make-up. Will: „Vor allem Familien mit Kindern sowie Konsumenten unter 30 Jahren investieren zum Gruselfest besonders gerne.“ Über-60-Jährige können mit dem eher wenig anfangen.