Saudi Aramco macht fast 40 Milliarden Dollar Gewinn im ersten Quartal

Der Ölriese Saudi Aramco hat dank der hohen Energiepreise seinen Gewinn im ersten Quartal stark gesteigert: Unter dem Strich standen 39,5 Milliarden Dollar (knapp 38 Milliarden Euro), ein Plus von 82 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Konzern am Sonntag mitteilte. Am Donnerstag erst hatte Saudi Aramco den iPhone-Hersteller Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt entthront.

Die teilstaatliche saudiarabische Gesellschaft gilt als größtes ölproduzierendes Unternehmen der Welt. Sie war auf Grundlage des Aktienkurses bei Börsenschluss am Mittwoch mit 2,42 Billionen Dollar (2,3 Billionen Euro) bewertet worden. Der Börsenwert des US-Technologiekonzerns Apple sank gleichzeitig auf 2,37 Billionen Dollar.

Angriffskrieg auf Ukraine steigert Nachfrage

Saudi Aramco hatte 2021 bereits den Unternehmensgewinn verdoppelt: auf 110 Milliarden Dollar. Die Nachfrage nach Öl hat nach der Corona-Pandemie stark angezogen; der russische Einmarsch in der Ukraine hat die Nachfrage nun noch einmal stark gesteigert.

Der Konzern hatte allerdings in den vergangenen Monaten mit Unterbrechungen durch Angriffe der Huthi-Rebellen aus dem Jemen auf die Öl-Infrastruktur Saudi-Arabiens zu kämpfen. Zudem könnte die derzeit steigende Inflation zu einem Rückgang der Verbraucherausgaben führen - und damit auch die Ölnachfrage verringern.

Saudi-Arabien versucht seit einigen Jahren, unabhängiger vom Öl zu werden. Ende 2019 verkaufte der Staat über einen Börsengang einen kleinen Teil von Saudi Aramco und nahm damals über 29 Milliarden Dollar ein, die in Großprojekte fließen sollten.