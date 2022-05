Welche Teuerungen am meisten schmerzen und was helfen würde

Die Österreicher und Österreicherinnen spüren die Krisen finanziell - beim Einkauf wie bei den Monatsrechnungen. Die meisten Sorgen bereitet den Menschen aber der Krieg in der Ukraine, wie das Meinungsforschungsinstitut OGM von Wolfgang Bachmayer in einer Umfrage im Auftrag des KURIER herausgefunden hat.

Bei der Frage, was im Moment am allermeisten Sorge bereitet, gaben 48 Prozent der Befragten an, dass sie Angst hätten, der Krieg in der Ukraine könnte eskalieren und auf Europa übergreifen. Davor haben Frauen mit 53 Prozent etwas mehr Angst als Männer (42 Prozent).