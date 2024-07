Retten, was noch zu retten ist: Saudis wollen weitere Signa-Anteile an britischem Kaufhaus

Kurz vor Weihnachten im Jahr 2021 gab die Signa-Gruppe um Immo-Investor Rene Benko bekannt, gemeinsam mit der thailändischen Central Group die britische Luxus-Kaufhauskette Selfridges von der kanadischen Eigentümerfamilie Weston kaufen zu wollen. Beide Beteiligten sollten je 50 Prozent der Anteile halten.

Im Sommer 2022 war der Deal über dann die Bühne. Signa und die Central Group erwarben für rund vier Milliarden Euro 18 von insgesamt 25 Warenhäuser in drei Ländern (sieben Kaufhäuser in Kanada gehörten nicht dazu) sowie das Online-Geschäft. Mit im Paket auch mehrere Immobilien - neben dem berühmten Flaggschiff-Kaufhaus in der Londoner Oxford Street auch ein Gebäude in Manchester und weitere in Irland.