Saudi-Arabien: Drohnenangriff sorgt für Preisschock am Ölmarkt

„Dann würde sich die deutsche Ölrechnung um einen Betrag erhöhen, der 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspräche“, sagte der Experte. „Das wäre ein riesiges Problem für die deutsche Wirtschaft, zumal ein Krieg mit dem Iran die allgemeine Unsicherheit massiv erhöhen würde.“

Reaktion der USA entscheidet

Ob der Ölpreis für die deutsche Wirtschaft zum Problem werde oder nicht, hänge daher davon ab, wie die Amerikaner auf den Drohnenangriff reagieren.Der Iran wies Vorwürfe aus den USA zurück, für die Angriffe auf saudiarabische Ölanlagen verantwortlich zu sein. „Diese Anschuldigungen werden als inakzeptabel und völlig unbegründet verurteilt“, sagte ein Außenamtssprecher.

Am Sonntag hatte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter erklärt, der Iran stecke hinter dem Angriff auf die größte Ölverarbeitungsanlage der Welt.

Auch Österreich betroffen

Der massive Ölpreisanstieg nach den Angriffen auf die größte Ölanlage Saudi-Arabiens hat auch am heimischen Aktienmarkt Spuren hinterlassen. Die beiden österreichischen Ölaktien OMV und Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) zogen am Montagvormittag deutlich an und hievten den Leitindex ATX in einem schwachen europäischen Börsenumfeld in die Gewinnzone.