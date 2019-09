Ölpreisanstieg: Aktien von OMV, SBO zählen zu den Profiteuren

Der massive Ölpreisanstieg nach Angriffen auf die größte Ölanlage Saudi-Arabiens hat auch am heimischen Aktienmarkt Spuren hinterlassen. Die beiden österreichischen Ölaktien OMV und Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) zogen am Montagvormittag deutlich an und hievten den Leitindex ATX in einem schwachen europäischen Börsenumfeld in die Gewinnzone.

Die Aktien der OMV stiegen um 9.45 Uhr als stärkster ATX-Wert um 3,81 Prozent auf 47,45 Euro, die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann legten 3,34 Prozent auf 61,80 Euro zu.

Dies stützte auch den Leitindex ATX, der 0,67 Prozent auf 3.053,22 Punkte gewann, während an den europäischen Leitbörsen die Unsicherheit dominierte und es abwärts ging. Die beiden Ölwerte fließen mit rund 20 Prozent in den ATX ein, wobei der überwiegende Großteil davon auf die OMV entfällt.

Der Brent-Ölpreis lag am Vormittag über acht Prozent im Plus, ein Barrel kostete 65,13 Dollar. Der US-Ölpreis stieg um 7,6 Prozent.