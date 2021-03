Satellitenfirma Spire geht an US-Börse

Die vom niederösterreichischen Investmentbanker Peter Platzer 2012 in San Francisco gegründete und geleitete Satellitenfirma Spire Global geht in New York an die Börse.

Das Unternehmen erfasst Daten im Weltraum und verkauft diese an Regierungen und Konzerne. Die Transaktion soll im Sommer 2021 abgeschlossen sein, wie das Unternehmen am Montag auf seiner Website sowie der "Börsianer" am Dienstag berichteten.