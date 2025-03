Software-Gigant aus Österreich handelt sich Klage von Konkurrenten ein

Europas größter Softwarehersteller SAP ist von seinem kleineren Konkurrenten Celonis vor einem US-Gericht wegen angeblicher Wettbewerbsverstöße verklagt worden. In der Klage vor einem Bundesgericht in San Francisco wirft die Münchener Celonis SE dem größeren Konkurrenten vor, der Software anderer Anbieter den Zugang zu den in SAP-Programmen beim Kunden gespeicherten Daten zu erschweren.