Sanierungsverfahren: Gradwohl kämpft erneut ums Überleben – 40 Jobs in Gefahr

Es ist ein bitteres Déjà-vu für die Belegschaft der Ing. H. Gradwohl GmbH: Gerade einmal vier Jahre nach einem erfolgreich abgeschlossenen Sanierungsverfahren steht das Traditionsunternehmen aus Melk erneut vor dem Abgrund. Über das Vermögen des Druck- und Kunststoffspezialisten wurde ein neuerliches Sanierungsverfahren beantragt. Diesmal stehen bis zu 40 der insgesamt 160 Arbeitsplätze auf der Kippe.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 2,6 Millionen Euro Verbindlichkeiten stehen mageren 490.000 Euro liquiden Mitteln gegenüber. Rund 140 Gläubiger warten auf ihr Geld. „Die Situation am Markt und damit auch für Gradwohl ist äußerst angespannt“, bestätigt Insolvenzrechtsexperte und Anwalt David Leisch, der das Unternehmen als Schuldnervertreter durch das Verfahren begleitet.