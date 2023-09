Sanierung der insolventen Autozubehörkette Forstinger abgesegnet

Die Autozubekette Forstinger Österreich GmbH ist auf Sanierungskurs. In der heutigen Sanierungsplantagsatzung haben die Gläubiger den vorgeschlagenen Sanierungsplan angenommen. "Die ersten Schritte zur erfolgreichen Fortführung des Unternehmens und Sicherung der Arbeitsplätze wurden heute gesetzt", so Brigitte Dostal vom KSV1870. "Von der Schuldnerfirma wurde auch ein umfangreiches Restrukturierungskonzept vorgelegt. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen wurden bereits in Angriff genommen und werden auch zukünftig strikt umzusetzen sein, um den Fortbetrieb des Unternehmens zu sichern."

"Bis zum heutigen Tag wurden von rund 830 Gläubigern (inkl. 550 Dienstnehmern) Gesamtforderungen von rund 24,3 Millionen Euro angemeldet, wovon rund 21,5 Millionen Euro anerkannt und rund 2,75 Millionen Euro bestritten wurden. Da jedoch noch weitere Forderungen (Lohnnebenkosten, Forderungen aus gekündigten Mietverträgen) zu berücksichtigen sind, ist von einer Berechnungsgrundlage für die Sanierungsplanquote von rund 28 Millionen Euro auszugehen", heißt es weiter.

Die Schuldnerin hat folgenden, verbesserten Sanierungsplanvorschlag, der ursprünglich auf Zahlung einer Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren gelautet hat, den Gläubigern angeboten: Fünf Prozent als Barquote (diese erliegt bereits beim Insolvenzverwalter) weitere je 7,5 Prozent binnen 12 und 24 Monaten, jeweils ab Annahme des Sanierungsplans.

„Die 20 prozentige Sanierungsplanquote stellt die Gläubiger deutlich besser, als eine Zerschlagungsquote von höchstens sechs Prozent“, sagt Stephan Mazal von Creditreform.