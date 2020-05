Salzburger Trilog: "Radikal umdenken"

Scharfe Analysen und eine klare Botschaft gehen von einem Treffen hochrangiger Politiker, internationaler Wirtschaftsbosse, Ökonomen und Zukunftsforscher in Salzburg aus: Wenn die politischen Eliten der Welt nicht rasch die Wirtschafts- und Finanzkrise bändigen, werden die Menschen ihr Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik vollends verlieren, das demokratische System infrage stellen, zu Radikalismen neigen und mit noch stärkeren Unruhen, als Europa und Nordafrika bisher erlebt haben, reagieren.



Dass die Angst vor der Krise die Bevölkerung ergreift, beweist eine aktuelle Umfrage der Bertelsmann-Stiftung: 71 Prozent der Österreicher und 77 Prozent der Deutschen meinen, dass eine Wirtschaftskrise "unmittelbar vor der Türe steht". Rund 80 Prozent in beiden Ländern sind äußerst skeptisch, dass Politiker es schaffen, die Krise zu lösen.



Die Daten wurden beim Trilog in Salzburg präsentiert, einer Veranstaltung, die vom Außenministerium und der Bertelsmann-Stiftung organisiert wird. Heuer ist sie dem Thema "Global Governance und die Folgen der Weltwirtschaftskrise" gewidmet. Auch die Schuldenkrise der EU wurde angesprochen. "Die Beschlüsse von Merkel und Sarkozy reichen ganz bestimmt nicht, das Problem zu lösen. Kein Land lässt sich vorschreiben, wie die Fiskal- und Steuerpolitik auszusehen hat", betont im KURIER-Gespräch Dennis Snower, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft.