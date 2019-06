Saftige Pleite eines hippen Restaurantbetreibers

„Hier hat vor drei Jahren alles begonnen. Mitten im historischen Kern von Wien verwöhnen wir unsere Gäste mit authentischen Klassikern der französischen Küche. Gönnen Sie sich im „Petit Déli“ am Hohen Markt ein genussvolles Mittagsmenü oder einen entspannten Café gourmand am Nachmittag“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Unser Küchenchef bereitet täglich saisonale und frische Gerichte zu, inspiriert von der reichen und vielseitigen Küche der verschiedenen Regionen Frankreichs und der Frankophonie. Dazu finden Sie verführerische Desserts in unserem Angebot. Unser freundliches Team steht gerne zu Ihrer Verfügung. Wir freuen uns auf Sie“.

Nun musste die Pamiga GmbH, welche am Hohen Markt in Wien ein Bistrot und in der Wipplingerstraße eine Restaurant „Midi“ und eine Produktionsküche fürs Catering in Wien-Favoriten betreibt den Weg zum Insolvenzgericht antreten. Das bestätigte Stephan Mazal von Creditreform dem KURIER. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan angeboten. 13 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Gastro-Experte und Anwalt Walter Kainz bestellt.