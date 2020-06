Sachverständige: Verteidiger fordern Waffengleichheit

Am Donnerstag platzte der Verhandlungssaal im ersten Stock des Wiener Verfassungsgerichtshofs (VfGH) aus allen Nähten. Kein Wunder, vor den Höchstrichtern nahmen einige Dutzend namhafter österreichischer Juristen Platz. Denn: Es stand eines der heikelsten Themen des umstrittenen Strafprozessreformgesetzes 2004, das erst im Jänner 2008 in Kraft getreten ist, auf der Tagesordnung: Die Bestellung der gerichtlich beeideten Sachverständigen.

Dagegen laufen die Strafverteidiger seit Langem Sturm. Sie unterstellen den Sachverständigen, dass ihnen durch die „ Doppelrolle“ die erforderliche Unparteilichkeit und Neutralität fehlt. Doch diese „ Doppelrolle“ kann im Strafprozess laut Gesetzeslage nicht als Befangenheitsgrund geltend gemacht werden. In zwei Wirtschaftsstrafverfahren, darunter ist das Verfahren gegen den früheren Immofinanz-Chef Karl Petrikovics, der von Verteidiger Otto Dietrich vertreten wird, und in einem Hypo-Alpe-Adria-Verfahren wurden die Urteile unter anderem wegen der „ Doppelrolle“ der Sachverständigen mittels sogenannter Nichtigkeitsbeschwerden beim OGH bekämpft.

Die Kritik der Strafverteidiger an diesem umstrittenen Bestellungssystem wird auch vom Obersten Gerichtshof (OGH) gestützt. Der OGH ortet in der Doppelrolle des Sachverständigen „eine Verletzung der Waffengleichheit“ im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das System der Sachverständigenbestellung im Ermittlungs- und im Hauptverfahren sei daher verfassungswidrig gewesen, meint der OGH. Es sei keine Waffengleichheit gegeben, wie es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte EGMR erfordere.

Die Strafverteidiger fordern nun unter anderem, dass sie Privatgutachter so einsetzen können, dass im Gerichtssaal tatsächlich Waffengleichheit herrscht. Derzeit haben Privatgutachter, die Angeklagten zur Seite stehen, nur wenig Rechte, sich und ihre Expertisen in der Hauptverhandlung einzubringen.

Die Strafverteidiger sind der Ansicht, dass der Sachverständige, der schon im Ermittlungsverfahren tätig war, dann in der Hauptverhandlung vor allem als „Belastungszeug des Staatsanwalts“ fungiert. Detail am Rande: Die Sachverständigen sind laut ihrer "Standesordnung" generell der Objektivität verpflichtet - was immer wieder gern vergessen wird.