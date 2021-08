s Immo will Immofinanz-Anteil noch im zweiten Halbjahr verkaufen

Der Immobilienkonzern s Immo will den geplanten Verkauf seines Anteils an der Immofinanz noch im zweiten Halbjahr über die Bühne bringen. "Die Nachfrage ist da, es gibt für uns einige Optionen", sagte Vorstandschef Bruno Ettenauer am Montag in einer Fragestunde mit Aktionären. Man werde aber nicht Geschwindigkeit vor das Ergebnis stellen und hektisch vorgehen.

Nach dem gescheiterten Übernahmeversuch der Immofinanz im Juni hatte der s-Immo-Chef eine Entflechtung der gegenseitigen Beteiligungen der Immobilienunternehmen in Aussicht gestellt. s Immo hält an der Immofinanz 13,4 Prozent. Die Immofinanz wiederum ist mit 26,5 Prozent an der s Immo beteiligt.