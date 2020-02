Ryanair-Tochter Laudamotion fliegt 90 Millionen Euro Verlust

Mit der Auslieferung der ersten Boeing 737 Max rechnet O'Leary für seinen Konzern inzwischen nicht mehr vor September oder Oktober 2020. Ursprünglich wollte er im Sommer 58 Maschinen des Typs in der Luft haben. Von den Einsparungen, die sich die Airline durch den geringeren Kerosinverbrauch des Modells verspricht, dürfte wegen der verspäteten Auslieferungen erst in etwa einem Jahr etwas zu sehen sein. Für das laufende Geschäftsjahr peilt O'Leary aber weiter einen Milliardengewinn an.

Der Ryanair-Konzern betreibt mehr als 470 Mittelstreckenjets. Dabei handelt es sich fast durchweg um die herkömmliche Boeing 737. Nur der österreichische Ryanair-Ableger Lauda ist mit dem Konkurrenzmodell Airbus A320 unterwegs - das sehen Branchenexperten als eine durchaus sinnvolle Abstützung auf einen weiteren namhaften internationalen Flugzeughersteller an. Laudamotion wird seine Flotte von 23 auf 38 A320 bis Sommer 2020 erweitern - mit erhöhter Kapazität in Wien und einer neuen (der bisher insgesamt fünften) Basis in Zadar, wurde am Montag bestätigt. Das hatte O'Leary bei einem seiner zahlreichen Wien-Aufenthalte Mitte Dezember angekündigt. Geplant war zunächst eine Aufstockung auf 35 Maschinen, doch übernimmt Laudamotion die saisonale Basis in Zadar (Kroeatien) von ihrer Mutter Ryanair und stationiert dort drei A320 - womit die Flotte der Österreich-Tochter auf 38 Jets anwächst, hieß es im Dezember.