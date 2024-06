Ryanair macht Stimmung gegen Grüne und Fahrradfahrer

Bei Ryanairs Attacke geht es auch um einen Streit um eine Deckelung des Luftverkehrs am Flughafen in Dublin. Maximal 32 Millionen Passagierbewegungen sind erlaubt, dieses Limit wurde im Vorjahr mit 31,9 Millionen fast erreicht. Daher warnen Airlines, dass sie in diesem Jahr nicht so viele Plätze anbieten dürften wie nachgefragt, was zu höheren Ticketpreisen führen werde.

Die Regel gilt bereits seit 2007, als Auflage des örtlichen Planungsamtes für einen Terminalausbau. Der Flughafenbetreiber hat beantragt, das Limit zu erhöhen. Das Verfahren dazu läuft. Ryanair wirft dem Minister vor, dass er die Behörden nicht anweist, das Limit schnell und ohne möglicherweise jahrelange Prüfung aufzuheben. Laut Ryanair handelt es sich in Dublin um den einzigen Flughafen in Europa mit solch einem Deckel.