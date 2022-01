Ryanair: Flugtickets werden im Sommer deutlich teurer

Für den Sommer investiert die börsenotierte Airline rund 500 Millionen in Österreich. Die Flotte in Wien wird um sechs auf 14 Flugzeuge aufgestockt. Die Zahl der Mitarbeiter wird um rund 150 auf 570 Mitarbeiter erhöht. Die Belegschaft ist in Österreich angemeldet, Arbeitgeber ist aber Lauda Europe in Malta. Die Gesellschaft ist eine Schwesterfirma der von Niki Lauda gegründeten Laudamotion GmbH, die jedoch nur noch Servicefunktionen im Konzern erfüllt.