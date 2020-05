Ruttenstorfer endgültig entlastet

Einziger Fleck auf der weißen Weste des Ex-OMV-Chefs bleibt eine FMA-Strafe in Höhe von 20.000 Euro, die Ruttenstorfer wegen Marktmanipulation in derselben Causa zu entrichten hatte. Gegessen ist die Geschichte aber noch nicht. Er habe beim Verwaltungsgerichtshof Beschwerde eingelegt, bestätigte Ruttenstorfer am Donnerstag.

Zähneknirschend nahm die FMA das gestrige Urteil zur Kenntnis. Sie will aber eine Gesetzesänderung erwirken. Die österreichische Rechtslage zum Thema „Marktmissbrauch“ soll rasch an EU-Recht angepasst werden, sagte FMA-Sprecher Klaus Grubelnik.

Bei einem Insider-Prozess in München kommt ein geständiger Beschuldigter indes wohl mit einer Bewährungs- und Geldstrafe davon. Er und drei weitere Angeklagte haben mit in Börsenbriefen und Fachliteratur gezielt verbreiteten Informationen Aktienkurse manipuliert und damit selbst Gewinne in Millionenhöhe lukriert.