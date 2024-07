Russischer „Rustbelt“ von Kriegswirtschaft gestärkt

Die russische Industrie profitiert stark von den öffentlichen Ausgaben im Zuge des Ukraine-Kriegs. Insbesondere in vielen ärmeren Regionen kommt es zu einer neuen Blüte des produzierenden Bereichs, berichtet die Londoner Financial Times.

„Die am wenigsten entwickelten Regionen und die einkommensschwachen Bevölkerungsschichten sind die Gewinner“ zitiert das Blatt die russisch-stämmige Politikwissenschafterin Ekaterina Kurbangaleeva . Zum einen liege das am erheblichen Aufwand, den der Krieg verursacht.

Etwa 2,5 Millionen Menschen arbeiten in Russland in der Rüstungsindustrie. Die hohen Staatsausgaben für den Krieg machen sich aber auch in anderen Sektoren wie etwa Stahl oder Textilien bemerkbar.

Teilweise werden laut dem Bericht der Financial Times Industriekapazitäten erstmals seit Jahrzehnten wieder genutzt. Da dafür inzwischen die Fachkräfte fehlen, werden ehemalige und mittlerweile pensionierte Mitarbeiter zurückgeholt.