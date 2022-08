Ein Erlass des russischen Präsident Wladimir Putin erschwert nun auch den Rückzug ausländischer Banken aus Russland. Der am 5. August veröffentlichte Erlass sieht vor, dass in Verbindung mit "unfreundlichen Staaten" stehende ausländische Eigentümer ihre Beteiligungen an nicht konkret genannten russischen Banken bis Ende des Jahres nicht verkaufen dürfen.

Im Erlass "Über die Anwendung von wirtschaftlichen Sondermaßnahmen im Finanz- sowie Treibstoff- und Energiesektor im Zusammenhang mit unfreundlichen Handlungen von einigen ausländischen Staaten und internationalen Organisationen" hatte Wladimir Putin dekretiert, dass der Verkauf von gewissen russischen Firmen, deren Besitzer mit "unfreundlichen Staaten" in Zusammenhang stehen, bis Ende 2022 untersagt wird. Möglich sind jedoch Ausnahmegenehmigungen des Präsidenten.