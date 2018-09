Runtastic-Mitgründer Gschwandtner hört bei der Sport-App auf

Der Mitgründer der "Runtastic"-App, Florian Gschwandtner, zieht sich per Jahresende als CEO des Unternehmens, das 2015 vom Sportartikelriesen Adidas gekauft wurde, zurück. Er übergibt das Ruder an die Mitgründer der Sport-Applikation Alfred Luger und Christian Kaar. Das teilte Gschwandtner am Montag via Facebook mit.