Rüffel aus Brüssel wegen Untätigkeit bei Steuerflucht

Die EU-Kommission ermahnt Österreich und fünf weitere EU-Staaten erneut, weil diese eine EU-Richtlinie gegen Steuerflucht großer Konzerne nicht vollständig umgesetzt hätten. Das 2021 beschlossene EU-Gesetz soll Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz zu öffentlichen Erklärungen zwingen, in welchem Land sie wie viel an den Fiskus zahlen.

Durch Verzögerungen bei der Umsetzung der Richtlinie über die öffentliche länderspezifische Berichterstattung („Country-by-Country-Reporting Directive“) werde das Ziel untergraben, „das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Gerechtigkeit der nationalen Steuersysteme zu erhalten“, heißt es in einer Aussendung der EU-Kommission. Neben Österreich stehen Belgien, Italien, Zypern, Slowenien und Finnland in der Kritik.