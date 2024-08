Rekordauftragsbestand bei Feuerwehrausrüster Rosenbauer

Der oberösterreichische Feuerwehrausstatter Rosenbauer, der sich seit Jahren in finanziellen Schwierigkeiten befindet, erholt sich nun wieder langsam. Die am Freitag vorgelegten Halbjahreszahlen weisen einen Umsatz von rund 534,6 Millionen Euro aus – ein Plus um 16,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Umsatzsteigerungen ergeben sich aus Mengensteigerungen im Verkauf, aber auch durch inflationsbedingte Preiserhöhungen.

„Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigen, dass die Preiserhöhungen und die umgesetzten Verbesserungen wirken, und sie machen mich zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2024 erreichen werden“, so Rosenbauer-Chef Sebastian Wolf. Konkret spricht man bei einer Pressekonferenz am Freitag von einem Rekordauftragsbestand im Wert von über 2 Milliarden Euro – im ersten Halbjahr dieses Jahres kamen Aufträge in Höhe von 744,2 Millionen Euro dazu, das entspricht einem Plus von zwölf Prozent beim Auftragsbestand.