Mateschitz und Pierer schnappen sich Mehrheit bei Rosenbauer

Am Donnerstag wurde nun bekannt, dass sich Mateschitz und Pierer mit den 33 Prozent nicht zufriedengeben möchten und eine Mehrheitsbeteiligung anstreben. Konkret soll ihre Gesellschaft ein zusätzliches Aktienpaket in Höhe von 25,15 Prozent kaufen. Damit erwirbt das Konsortium die Mehrheit und die Kontrolle über den oberösterreichischen Feuerwehrausrüster (Leonding). Auch eine Neubesetzung des Aufsichtsrats ist geplant: Mark Mateschitz und Stefan Pierer sollen neben weiteren neuen Mitgliedern in das Kontrollgremium gewählt werden.