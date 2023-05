Erbschaft nach dem Tod von Red-Bull-Chef Mateschitz abgewickelt

Nach dem Tod von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz im vergangenen Herbst ist nun die Erbschaft juristisch abgewickelt worden. Das Bezirksgericht Salzburg hat mit Beschluss vom 27. MĂ€rz 2023 die Verlassenschaft an seinen Sohn Mark ĂŒbertragen, am 12. April ist Mark dann im Firmenbuch zum einzigen Gesellschafter der "Distribution & Marketing GmbH" (D&M) bestellt worden - Mateschitz' Privatfirma.

Das Magazin Dossier hat dieses Unternehmen kĂŒrzlich in einem Bericht als "Sparschwein" des Red-Bull-Bosses bezeichnet. Dort ist nicht nur der 49-Prozent-Anteil an der Red Bull GmbH verwahrt, sondern auch ein Milliardenvermögen. Bereits Anfang 2020 seien in der D&M rund 860 Millionen Euro in Form von Wertpapieren und 356 Millionen Euro Cash am Konto deponiert gewesen.

➀ Mateschitz erhielt vor seinem Tod Rekord-Dividende von Red Bull