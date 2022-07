Roman Abramowitsch klagt gegen Sanktionen

Die vier Männer wehren sich mit der Klage gegen die Vorwürfe, Vladimir Putin und dem Kreml nahe zu stehen. Juristisch könnten sie damit Erfolg haben. So steht in der Sanktionsliste der EU über Roman Abramowitsch, er habe „lange und enge Beziehungen zu Vladimir Putin“ sowie „privilegierten Zugang zum Präsidenten“.

Juristische Möglichkeiten

„Das ist politisch überzeugend, rechtlich aber nicht“, so der Frankfurter Anwalt Viktor Winkler gegenüber dem Handelsblatt. Formulierungen wie die gegen Roman Abramowitsch seien zu vage, um vor Gericht sicher zu halten. „Da wird jeder Richter sagen: Wie soll ich das in tatsächlicher Hinsicht überprüfen?“, so Winkler.

Erfolgreiche Klagen gegen EU-Sanktionen haben Präzedenz. Laut einer Studie des Europäischen Parlaments verlor der Rat zwischen 2008 und 2015 zwei Drittel solcher Prozesse. Neue Richtlinien machen es Klägern seit 2015 zwar schwieriger, von der Sanktionsliste gestrichen zu werden, dennoch rechnen sich die Oligarchen Chancen aus.