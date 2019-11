Roboter verlieren ihren Job: Adidas sperrt Hightech-Fabriken zu

Einfacher in Asien

Martin Shankland, der Chef der globalen Adidas-Aktivitäten, sagte, die Fabriken hätten dem Unternehmen zwar geholfen, Expertise in der Automatisierungstechnik aufzubauen. Die Anwendung dieser Erkenntnisse sei aber bei den Zulieferern in Asien „flexibler und ökonomischer“ umzusetzen.

Das 1949 von Adi Dassler gegründete Unternehmen hat seine Produktion zum Großteil von Europa nach Asien ausgelagert. Vor allem in China und Vietnam arbeitet mehr als eine Million Arbeiter in Vertragsfabriken.

Test-Labor bleibt in Deutschland

Spätestens im April 2020 werden die Speedfactories geschlossen, zwei Zulieferer in Asien sollen die Technologie künftig einsetzen – für eine größere Bandbreite an Produkten, also nicht nur für Laufschuhe. Adidas wird Herstellungsprozesse allerdings weiterhin in seinem „adiLab“ im deutschen Scheinfeld testen.

Auch die Kooperation mit Oechsler, der deutschen Technologiefirma, welche die beiden Fabriken ausgerüstet hatte, wird fortgesetzt – allerdings in anderen Produktionsbereichen: beispielsweise für die Adidas-Boost-Laufschuhe, Sohlen von Fußballschuhen oder 3D-gedruckte Schuhsohlen.