RLB NÖ-Wien prüft Kooperation mit Bitpanda

Höllerer will mit dem neuen Angebot zusätzliche Zielgruppen erreichen, etwa was Ansparpläne mittels Kryptos betrifft. Aber man werde ganz sicher keine Kunden in diese Richtung beraten, „wenn es nicht passt“. Bis dato können über die RLB keine Kryptos gekauft werden. Künftig sei dazu nur ein Girokonto und die ELBA-App notwendig. Als Konkurrenz zu Investmentfonds oder Zertifikate auch aus dem eigenen Haus will Höllerer die Kooperation nicht sehen. „Auch wenn es vielleicht zu einem gewissen Grad Überlappungen gibt. Das wird man aber nicht verhindern können.“ Die Gebühren seien noch nicht festgelegt.