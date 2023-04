Bitcoin bleibt nach Rally unter Druck

Am Kryptomarkt machen Spekulanten nach der j√ľngsten Rally erst einmal weiter Kassa. Am Freitag notierte der Bitcoin als √§lteste und bekannteste Digitalw√§hrung bei rund 28.000 US-Dollar (25.585 Euro). Die deutlichen Gewinne von Mitte April, als erstmals seit Juni 2022 die Marke von 30.000 Dollar √ľberwunden worden war, sind pass√©. F√ľr 2023 steht aber immer noch ein Plus von fast 70 Prozent auf dem Zettel. Auch andere Kryptowerte wie Ether gaben ihre Gewinne j√ľngst ab.

Durch geldpolitische Aussichten getrieben

Am Freitag kostete ein Ether rund 1.900 Dollar - nach rund 2.100 Dollar Mitte April. Viele Digitalwerte wurden zuletzt vor allem durch die geldpolitischen und konjunkturellen Aussichten getrieben. So wurden die deutlichen Kursgewinne vor knapp zwei Wochen durch Erwartungen getragen, gro√üe Notenbanken wie die US-Notenbank Federal Reserve k√∂nnten in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation etwas langsamer treten. Zuletzt √ľberwog dagegen der Konjunkturpessimismus, was die Stimmung an den Finanzm√§rkten belastete. Vor allem schwache Wirtschaftsdaten aus den USA haben den Ausschlag gegeben.

Bitcoin, Ether und andere Kryptoanlagen bewegen sich häufig im Gleichklang mit den traditionellen Finanzmärkten. Digitalwerte gelten als besonders riskante Finanzanlagen, die im Kurs heftig schwanken können. Entsprechend groß ist der Kurseinfluss seitens der allgemeinen Stimmung an den Aktienmärkten.