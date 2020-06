Ringen um den EU-Schutzwall

Ein düsteres Euro-Crash-Szenario malt das deutsche Finanzministerium. Das Nachrichtenmagazin Spiegel zitiert aus internen Berechnungen, wonach im Falle eines Auseinanderbrechens der Euro-Zone das Wirtschaftswachstum in Deutschland im ersten Jahr um bis zu zehn Prozent einbrechen könnte. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland könnte demnach wieder auf mehr als fünf Millionen Menschen steigen.

Im Spiegel-Interview warnt der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble daher eindringlich davor, den Euro aufs Spiel zu setzen. "Sollte die gemeinsame Währung auseinanderbrechen, wovon ich nicht ausgehe, besteht die Gefahr, dass vieles von dem, was wir erreicht und liebgewonnen haben, in Frage gestellt würde – vom gemeinsamen Binnenmarkt bis hin zur Reisefreiheit in Europa." Gemessen an solchen Szenarien erscheine eine noch so teure Euro-Rettung als kleineres Übel, so Schäuble im Interview.

Wegen der geplanten stärkeren politischen Integration der EU-Mitgliedsstaaten rechnet Schäuble damit, dass die Deutschen in wenigen Jahren über ein neues Grundgesetz abstimmen müssen.

Wenn zentrale Kompetenzen nach Brüssel verlagert werden, könnte dies die Grenzen der deutschen Verfassung sprengen. Wann dies so weit sein wird, vermochte der CDU-Politiker jedoch nicht zu konkretisieren. Schäuble will unter anderem die EU-Kommission zu einer echten Regierung weiterentwickeln, den Präsidenten durch alle europäischen Bürger direkt wählen lassen und das europäische Parlament stärken.