Riess-Geschirr: Zwischen Tradition und Moderne

Drei an der Spitze

Eine ansteckende Leidenschaft f├╝r sein Unternehmen hat Friedrich Riess. Er ist einer von drei Personen, die den Betrieb leiten, neben Cousin Julian Riess und Cousine Susanne Rie├č. Die schreibt sich tats├Ąchlich mit ├č ÔÇô ein Standesbeamter hat einmal einen Fehler gemacht. Leidenschaftlich wird Friedrich Riess, wenn er von Kundinnen und Kunden darauf angesprochen wird, dass die Speisen in den T├Âpfen und Pfannen anbrennen w├╝rden. ÔÇ×Viele wissen nicht, dass unser Geschirr so schnell hei├č wird. Die Leute kaufen sich einen modernen Induktionsherd, aber stellen das Kochen nicht um.ÔÇť Abhilfe schaffe da ein Blick in die Beschreibung von Herd oder Geschirr.

Moderner Touch

So sehr beim Gedanken an Riess-Geschirr eine gewisse Nostalgie hochkommt, so bem├╝ht ist Riess um Moderne und Innovation. Immer wieder verpasst das Unternehmen seinem Geschirr neuen Touch. Sei es durch neue Designs des Designb├╝ros dottings etwa. Junge Zielgruppen will man durch Zusammenarbeit mit Foodbloggern ansprechen. Seit Jahren gibt es eine Kooperation mit K├Âchin Sarah Wiener.